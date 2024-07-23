«Осталась лишь память». Самая красивая байкерша России МотоТаня погибла в ДТП в Турции

Источник 360.ru: российская байкерша Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции

Фото: 360

Известный блогер Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции. О смерти МотоТани сообщил источник 360.ru.

«Это была яркая и красивая жизнь, интересная.<…> Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память», — рассказал источник издания.

По его информации, в аварии участвовали два человека минимум. На мотоцикле местного байкера «разбита морда», у BMW Озолиной смят подрамник и задняя часть, сообщил источник.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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По данным Telegram-канала Baza, МотоТаня каталась в компании двух мотоциклистов и не справилась с управлением. Байкерша скончалась до приезда скорой помощи.

В Telegram-канале Озолиной последняя запись сделана сегодня утром: «Бодрое измирское утро». На YouTube-канаде МотоТани около двух миллионов подписчиков, в Telegram-канале за ее жизнью следили более 22,5 тысячи человек.

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