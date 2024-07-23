«Осталась лишь память». Самая красивая байкерша России МотоТаня погибла в ДТП в Турции

«Это была яркая и красивая жизнь, интересная.<…> Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память», — рассказал источник издания.

По его информации, в аварии участвовали два человека минимум. На мотоцикле местного байкера «разбита морда», у BMW Озолиной смят подрамник и задняя часть, сообщил источник.