«Осталась лишь память». Самая красивая байкерша России МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Источник 360.ru: российская байкерша Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции
Известный блогер Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции. О смерти МотоТани сообщил источник 360.ru.
«Это была яркая и красивая жизнь, интересная.<…> Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память», — рассказал источник издания.
По его информации, в аварии участвовали два человека минимум. На мотоцикле местного байкера «разбита морда», у BMW Озолиной смят подрамник и задняя часть, сообщил источник.
По данным Telegram-канала Baza, МотоТаня каталась в компании двух мотоциклистов и не справилась с управлением. Байкерша скончалась до приезда скорой помощи.
В Telegram-канале Озолиной последняя запись сделана сегодня утром: «Бодрое измирское утро». На YouTube-канаде МотоТани около двух миллионов подписчиков, в Telegram-канале за ее жизнью следили более 22,5 тысячи человек.