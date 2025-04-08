Уголовное дело возбудили из-за крупного пожара в Забайкалье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за крупного пожара в районе железнодорожной станции Зудыра в Чернышевском районе Забайкалья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Очевидец рассказал 360.ru, что из-за ветра скоростью 30 метров в секунду огонь быстро распространяется. Он же предоставил видео с места происшествия.
Ранее из-за лесных пожаров ограничили движение автомобилей на участке федеральной трассы Чита — Иркутск. Машины пропускают группами, на месте дежурят экстренные и дорожные службы.
Накануне губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров. Большинство возгораний, по его словам, произошло по вине человека.
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