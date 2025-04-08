Движение по трассе в Забайкалье заблокировало из-за пожара
Движение автомобилей ограничили на участке федеральной трассы Чита — Иркутск. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УМВД России по Забайкальскому краю.
Заблокированным оказался 1045-й километр автодороги «Байкал» между поселками Лесной городок и Хвойный. Из-за сильного пожара и задымления машины встали по обе стороны трассы.
Ситуацию контролируют сотрудники Госавтоинспекции.
В пресс-службе Упрдор «Забайкалье» также добавили, что транспорт пропускают группами. На месте дежурят экстренные службы и дорожные специалисты.
Накануне губернатор Забайкалья Александр Осипов ввел в лесах Забайкальского края режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за пожаров.
Ранее на трассе в Ростовской области опрокинулся рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Геническ. Представители региональной прокуратуры сообщили, что в результате ДТП пострадали несколько человек, но точных данных о количестве людей, получивших травмы, не привели.