Режим ЧС регионального характера ввели в Забайкалье из-за пожаров

В лесах Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за пожаров. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Александр Осипов.

«Сегодня в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. <…> Ситуация напряженная», — сообщил он.

Благодаря этому режиму все силы направят на борьбу с лесными пожарами и установление виновных в поджогах. Большинство возгораний, по словам губернатора, случилось по вине человека.

В пресс-службе местного главка МЧС России уточнили, что за минувшие выходные на территории Забайкальского края зафиксировали 100 пожаров, большая часть из которых — возгорания сухой травы. Огонь уничтожил около 795 гектаров земли.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что в зону риска стихийных бедствий в 2025 году вошли Курганская, Тюменская и Мурманская области, Забайкалье, Тува, Хабаровский и Приморский край.