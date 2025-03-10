Угодивший в порно-скандал учитель физики уволился из школы в башкирском селе

Учитель физики и технологии из башкирского села Ташкиново, включивший порно на уроке, написал заявление об увольнении. Об этом сообщили РИА «Новости» в школе.

«Мы выяснили, что инцидент произошел по случайности», — добавили там.

Сам преподаватель рассказал, что хотел открыть электронный дневник, но вместо этого на экране появилась «клубничка». В итоге откровенные кадры увидели все семиклассники, находившиеся в этот момент в кабинете.

Коллеги встали на сторону учителя, заявив, что мужчина работает в школе 40 лет и к нему никогда не было претензий. По мнению некоторых из них, педагога могли подставить ученики.

Ранее в одном из торговых центров Екатеринбурга на фудкорте вместо рекламы транслировались фильмы для взрослых.