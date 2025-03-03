Екатеринбуржцев шокировала трансляция порно в ТЦ

В Екатеринбурге в торговом центре «Радуга Парк» на телевизоре в ресторане быстрого питания, транслирующего рекламу, включилось порно. Об этом сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Шокированные очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Пользователи в комментариях разделились во мнениях. Одни были возмущены, а другие подбирали название ресторану с использованием ненормативной лексики. Еще один комментатор заметил, что «у людей даже реакции никакой нет на это видео».

Это не первый случай, когда в городе на экранах публично транслировали порнографию. В декабре 2024 года разгорелся скандал, когда на уличном информационном экране на площади Труда показали контент для взрослых. Тогда мэрии пришлось объясняться перед людьми, заодно отключив все медиаэкраны в центре города.

Ранее в Нижнем Новгороде на экране одного из биотуалетов показали порнографическое видео.