В Башкирии физик случайно показал семиклассникам порно

«112»: в Башкирии физик включил фильм для взрослых на уроке

В Башкирии семиклассники увидели после презентации фильм для взрослых на большом экране. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Преподаватель физики забыл, что его телефон подключен к проектору, и решил посмотреть порно прямо во время занятий.

«Ученики седьмого класса немного обалдели от увиденного на экране, но резко включили телефоны и стали снимать», — написали авторы поста.

Руководство школы узнало о случившемся и организовало внутреннюю проверку. Педагогу грозит увольнение.

Подобный случай произошел в Екатеринбурге, но там фильм для взрослых включили в торговом центре. Порно транслировали в ресторане быстрого питания на экране, где должна была идти реклама. Шокированные очевидцы поделились кадрами в соцсетях.