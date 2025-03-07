В Башкирии физик случайно показал семиклассникам порно
«112»: в Башкирии физик включил фильм для взрослых на уроке
В Башкирии семиклассники увидели после презентации фильм для взрослых на большом экране. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Преподаватель физики забыл, что его телефон подключен к проектору, и решил посмотреть порно прямо во время занятий.
«Ученики седьмого класса немного обалдели от увиденного на экране, но резко включили телефоны и стали снимать», — написали авторы поста.
Руководство школы узнало о случившемся и организовало внутреннюю проверку. Педагогу грозит увольнение.
Подобный случай произошел в Екатеринбурге, но там фильм для взрослых включили в торговом центре. Порно транслировали в ресторане быстрого питания на экране, где должна была идти реклама. Шокированные очевидцы поделились кадрами в соцсетях.