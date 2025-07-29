Уфимка дважды переехала на машине кота, дождалась его смерти и ушла

Жительница Уфы дважды переехала кота на машине и, спокойно дождавшись, пока он умрет, ушла по своим делам. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

По данным «Честного репортажа», в доме у женщины проживает мать, а сама живодерка живет с ребенком в другом месте. Предлогом для жестокой расправы стало то, что кот якобы гадил в подъезде.

Само погибшее животное было домашним и принадлежало одному из жильцов, который сейчас тяжело болеет и не может за ним ухаживать.

Местные жители написали заявление в полицию и добиваются, чтобы шлагбаум больше не пускал машину женщины на территорию.

Правоохранительные органы Башкирии пока не комментировали произошедшее.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга в одном доме за два месяца убили трех домашних кошек.