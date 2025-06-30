В Петербурге снова убили кошку в доме, где ранее выбросили животных из окна

Еще одну кошку убили в Приморском районе Санкт-Петербурга, где два месяца назад неизвестные выкинули двух кошек из окна. Об этом рассказала в беседе с 360.ru одна из очевидиц.

По ее словам, кошка погибла от рук живодера в доме на Орлово-Денисовском проспекте.

Когда два месяца назад произошла похожая история, она осталась без расследования. Видеокамеры ничего не зафиксировали, виновника не опознали. Однако, по словам собеседницы 360.ru, силовики просмотрели не все записи. Ролики на нужных камерах изучать не стали.

В прошлый раз питомцев выбросили из окна. Трупы животных нашли прохожие на дороге. По предварительным данным, одну из кошек убили еще до падения.