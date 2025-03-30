Уехавший от полиции таксист-нелегал устроил массовое ДТП в Петербурге

Таксист-нелегал на автомобиле Hyundai Solaris в попытке уйти от полицейской погони врезался в Lada и отлетел в стоявшие Kia и Mercedes на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, в аварии пострадали водитель отечественной легковушки и его пассажирка.

В ведомстве уточнили, что иномарку под управлением иностранца сотрудники ГАИ заметили в Московском районе города и потребовали остановиться. Но вместо того, чтобы припарковаться, водитель ударил по педали газа и попытался уехать.

Правоохранители пустились в погоню. На повторные требования таксист отреагировал повышением скорости, чем нарушил правила дорожного движения. Разогнав машину, он не справился с управлением и устроил массовую аварию на проспекте Космонавтов. Только после этого водитель остановился.

Полицейские выяснили, что, кроме таксиста — гражданина одного из государств Центральной Азии, — в салоне находились еще трое иностранцев.

Все они не имели никаких документов, подтверждающих легальный статус нахождения в России. Именно это стало причиной попытки скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

Один из пассажиров попытался убежать с места аварии, но его быстро остановили полицейские.

Всех иностранцев-нарушителей доставили в отдел, где составили административные протоколы. Сейчас полицейские проводят дополнительную проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении дела.

Сегодня же стало известно, что скрывшийся с места аварии виновник ДТП на Lada Granta протащил на капоте пытавшегося остановить машину сотрудника ГАИ в Дагестане. В республиканском главке МВД заявили, что лихача задержали в Хасавюрте и доставили в отдел для разбирательства.