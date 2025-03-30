Дагестанский лихач на Lada Granta скрылся с места ДТП с полицейским на капоте

Устроивший аварию в дагестанском селе Дылым водитель автомобиля Lada Granta без номеров скрылся с места аварии, а при попытке сотрудников ГАИ его остановить протащил одного из правоохранителей на капоте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что виновника аварии пытались остановить сотрудники поста ГАИ в Казбековском районе Дагестана.

Но законные требования лихач не отреагировал и при очередной попытке скрыться протащил на капоте одного из правоохранителей.

Легковушку без номеров остановили только в Хасавюрте. За рулем оказался 42-летний местный житель, которого доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. По итогам проверки в ведомстве примут решение о возбуждении дела.

В минувший вторник, 25 марта, пермские полицейские в погоне за пьяной женщиной, управлявшей Ford Focus, открыли стрельбу по машине, чтобы ее остановить. Но водитель никак не отреагировала и продолжила движение, увеличив скорость. Иномарка остановилась только после удара о бетонный столб, встреченный на пути.