Ударившего бортпроводника пьяного пассажира сняли с самолета в Пулкове

Уголовное дело о хулиганстве завели против пьяного пассажира, устроившего дебош на борту самолета Уфа — Санкт-Петербург в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу .

В ведомстве уточнили, что 35-летний нетрезвый пассажир громко матерился в салоне, а после напал и ударил бортпроводника, сделавшего ему замечание.

Члены экипажа скрутили дебошира, а после передали его сотрудникам транспортной полиции.

На время ожидания правоохранителей экипаж снял поведение пассажира на видео, которым поделился с полицейскими.

Следователи линейного отдела МВД возбудил против пассажира уголовное дело о хулиганстве и составил административный протокол за появление в общественных местах в пьяном виде.

В начале марта вылетевший из Москвы житель Астрахани снял всю одежду в салоне самолета. На голого попутчика членам экипажа пожаловались пассажиры.

Требования бортпроводников надеть хотя бы трусы мужчина проигнорировал, он бессвязно мычал, а потом достал пачку денег и начал ей трясти. Самолет долетел до аэропорта Астрахани, где неадекватного пассажира передали сотрудникам полиции.