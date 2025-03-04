Голая вечеринка на высоте. Россиянин снял трусы в самолете из Москвы в Астрахань

«Авиаторщина»: россиянин оголился в самолете на рейсе из Москвы в Астрахань

Житель Астрахани оголился в самолете на рейсе из Москвы. Мужчина был в неадекватном состоянии, он не понимал, где находится. Самолет совершил посадку в Астрахани, нарушителя забрали правоохранители, об этом написал Telegram-канал «Авиаторщина» .

ЧП произошло после набора высоты. Один из пассажиров обратился к бортпроводникам и заявил, что его сосед снял штаны и трусы. Сотрудники авиакомпании попросили 38-летнего мужчину одеться и предъявить посадочный талон, а он достал деньги и стал что-то бессвязно бормотать.

Бортпроводники визуально определили, что пассажир дезориентирован и не понимает, где находится. Мужчина оделся, о произошедшем доложили командиру судна. Он запросил скорую помощь и полицию к самолету в месте назначения. После посадки нарушителя забрали полицейские, на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

В начале февраля в аэропорту Сочи задержали пьяного дебошира, прилетевшего из Нижнего Новгорода. Полиция уже ждала его по прилете, им заранее сообщили о неадекватном пассажире.