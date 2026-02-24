«Ударили кулаком в голову». Звезда «Онегина» рассказала о нападении в пабе

Актриса Кулишенко заявила, что при нападении в пабе ее ударили кулаком в лицо

Нападавшие на актрису Кристину Кулишенко в пабе Санкт-Петербурга дважды ударили ее кулаком в лицо. Об этом артистка рассказала 360.ru.

«У меня болит голова в области удара и разбита губа. Сегодня вышла на работу, в больницу по месту жительства пока не обращалась. Я подавленная, в шоке», — отметила она.

Кулишенко добавила, что нападавшие были неславянской внешности. Конфликт произошел накануне вечером, когда она со своим знакомым уже планировала уходить из заведения.

«Был какой-то разговор, они целенаправленно к нам подошли. Вывели на улицу и сразу напали. Сначала ударили кулаком в губу, а затем в голову. Больше они разбирались с молодым человеком и угрожали ему. Сегодня буду решать с заявлением, пока нахожусь на работе», — заключила актриса.

Кулишенко известна большому кругу зрителей по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Онегин», «Зять», «Лихач-4» и других.