Актрису из «Морских дьяволов» избили двое мужчин в пабе в Петербурге

Актриса Кристина Кулишенко стала жертвой избиения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

По информации источника, ЧП произошло в одном из пабов 23 февраля. В нападении участвовали двое мужчин, обстоятельства уточняются.

Кулишенко известна большому кругу зрителей по ролям в сериалах и фильмах «Морские дьяволы», «Онегин», «Зять», «Лихач-4» и других.

В декабре 2025 года на известную актрису кино Кристину Цветкову напала женщина в фитнес-клубе из-за музыки в смартфоне. Агрессивная посетительница схватилась за ложку для обуви и начала бить знаменитость, которая в тот момент переодевалась и находилась без верхней одежды. Пострадавшая написала заявление в полицию.

До этого солист Мариинского театра Григор Вернер напал на журналистов. Представители СМИ просто хотели взять у него интервью.