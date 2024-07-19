«Ударил кулаком по голове». Участник конфликта во Внукове рассказал о провокации бойца Ларкина

Пострадавшим от рук Ларкина пассажирам во Внукове пришли угрозы от его друзей

Боец лиги RCC Александр Ларкин подрался с пассажирами в багажном отделении аэропорта Внуково. Участник потасовки Виктор в беседе с 360.ru заявил, что инициаторами конфликта стали спортсмен и сотрудник аэропорта, а теперь его друзья получают сообщения с угрозами.

«Мы с друзьями вышли из самолета. Я чуть их опередил. Потом мимо меня проехал гольф-кар, в котором сидели двое парней. Они выкрикивали нецензурные слова. Конфликт завязался из-за того, что они стали просить в грубой форме освободить им дорогу. Хотя для гольф-кара есть отдельная выделенная полоса», — сказал он.

По словам Виктора, в какой-то момент гольф-кар остановился, и сотрудник аэропорта стал распускать руки. Мужчины просили его соблюдать субординацию, но тот не унимался.

«Когда мы прошли паспортный контроль, этот спортсмен подбежал сзади к моему другу Николаю и ударил его кулаком по голове. После этого он переключился на меня. Первый удар был в спину, потом ударил три раза ногой», — добавил собеседник 360.ru.

Когда один из друзей пытался разнять драку, Ларкин схватил его за шею. В этот момент водитель гольф-кара разбил мужчине коленом нос. Они успокоились, когда приехала полиция.

Также пострадавшие от рук Ларкина пассажиры стали получать в соцсетях угрозы от его друзей. Сообщения сопровождаются предупреждением, что теперь участники конфликта «не смогут спокойно ходить по улицам».

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не был инициатором конфликта. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.