Удар молнии убил велосипедиста в Краснодаре

Непогода в Краснодаре унесла жизнь 45-летнего мужчины. В него ударила молния, сообщила пресс-служба городского управления МВД России.

Правоохранители подтвердили информацию СМИ о гибели велосипедиста на Ростовском шоссе. Он погиб из-за удара молнии во время ливня.

«Медики зафиксировали смерть гражданина. По данному факту полицией Краснодара проводится проверка», — сообщила полиция Краснодара.

Сильный ливень с грозой обрушился на город 18 мая около 19:00. Пресс-служба дептранса Краснодара сообщила, что служба спасения мобилизовала 11 единиц водооткачивающей техники и 15 мотопомп. Власти привели в готовность 20 единиц водооткачивающей техники.

Ранее в Москве выпало рекордное количество осадков. Вслед за дождями пришла 30-градусная жара.