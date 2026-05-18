В Москве осадки побили дождливый рекорд 122-летней давности

Синоптик Тишковец: за сутки в Москве выпало 55% месячной нормы осадков

В Москве осадки побили дождливый рекорд, который продержался с 1904 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

«Дождливый рекорд 122-летней давности побит в Москве! В результате прошедших грозовых ливней в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 миллиметров осадков, или 55% месячной нормы», — сообщил синоптик.

Суточный рекорд для 17 мая держался с 1904 года — 21,1 миллиметра. Много осадков зафиксировали в Долгопрудном — 25 миллиметров, Немчиновке и Ново-Иерусалиме — 19 миллиметров, Клину — 18 миллиметров, Шаховской — 17 миллиметров. В ближайшие двое суток осадков не ожидается, отметил Тишковец.

Накануне на Москву обрушились сильный дождь и град. В Сокольниках жители заметили осадки размером с горошину.