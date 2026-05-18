В Москве после полудня начнется 30-градусная жара

В Москве после обеда температура воздуха достигнет примерно +30 градусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В промежутке с 13:00 до 16:00 воздух может прогреться до +30, после чего начнет постепенно остывать. Синоптики пока прогнозируют на предстоящую ночь в столице +14-16 градусов, в центре — до +19, по области — +12-17.

«На фоне небольшой облачности осадков не ожидается», — отметили в Гидрометцентре.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве осадки побили дождливый рекорд с 1904 года. Из-за минувших гроз с ливнями в осадкомер главной столичной метеостанции на ВДНХ за сутки вылилось 34 миллиметра осадков, это составляет 55% от месячной нормы. Суточный рекорд для 17 мая держался с 1904 года — 21,1 миллиметра.