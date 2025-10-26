Учитель физики умер во время урока в Подольске

Shot: 44-летний учитель скончался на уроке в одной из школ Подольска

Учитель умер прямо на уроке в подольской школе. Предварительной причиной смерти назвали инсульт, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, педагог резко почувствовал себя плохо на уроке физики в школе № 20.

Мужчина начал терять сознание. Коллеги сражу же вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли его спасти.

Учителю было 44 года, с детьми он работал более 23 лет.

Похожий случай произошел в одном из вузов Челябинска. Кандидат исторических наук Сергей Горшков почувствовал себя плохо во время чтения лекции. Он скончался на глазах у студентов.

Также ранее стало известно о гибели учителя ОБЖ и физкультуры Андрея Заикина. Мужчина разбился на мотоцикле в Зарайске.