Доцент умер во время лекции в вузе в Челябинске

Кандидат исторических наук Сергей Горшков почувствовал себя плохо во время чтения лекции и умер на глазах у студентов. Смерть доцента подтвердила пресс-служба Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

В некрологе сообщили о скоропостижной смерти 60-летнего преподавателя. Причины его ухода из жизни не уточнялись. Коллеги Горшкова сообщили, что свою трудовую деятельность он начал в университете в 1987 году на кафедре всеобщей истории.

По данным 74.ru, доцент потерял сознание прямо на лекции. Студенты сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Медики в течение 15 минут пытались помочь преподавателю, но безрезультатно.

