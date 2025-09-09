Shot: учитель ОБЖ и физкультуры разбился на мотоцикле в Зарайске

Учитель ОБЖ и физкультуры Андрей Заикин разбился на мотоцикле в Зарайске. Его гибель стала большой трагедией для учеников, которые очень любили педагога.

По предварительным данным, Заикин опаздывал на урок, очень быстро ехал на своем мотоцикле, но в какой-то момент потерял управление, вылетел на дорогу и попал по колеса машины, уточнил Shot.

Травмы оказались очень тяжелыми: Андрей умер на месте происшествия. Ему было 32 года.

Заикин работал в средней школе № 1 имени В. Н. Леонова. Этим летом кандидатуру Андрея утвердили на местную доску почета «Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области».