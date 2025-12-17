Ученик автошколы в Москве напал с ножом на инструктора

В Москве ученик автошколы напал с ножом на инструктора. Об этом 360.ru сообщил дежурный пресс-службы столичного ГУ МВД.

«Вчера, 16 декабря, в полицию поступило сообщение о ранении гражданина на Ярославском шоссе. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между мужчинами произошел бытовой конфликт», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего госпитализировали. Самого злоумышленника доставили в полицейский отдел. По факту случившегося началась проверка.

Как выяснил Telegram-канал Mash, причиной конфликта стало недовольство мужчины преподавателем: якобы из-за него он не сдал экзамен в ГАИ.

Другие ученики назвали автоинструктора спокойным и опытным. Что в действительности послужило причиной агрессии в его сторону, неизвестно.

В автошколе в беседе с 360.ru отказались комментировать произошедшее.

Ранее в поселке Приобье в Октябрьском районе ХМАО женщина напала с ножом на знакомого. В результате полученных ранений мужчина скончался. Злоумышленницу задержали.