Жительницу ХМАО задержали по подозрению в жестоком убийстве знакомого

Правоохранители задержали жительницу поселка Приобье в Октябрьском районе ХМАО. Ее заподозрили в убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурантка, находясь в состоянии опьянения, поссорилась со знакомым и несколько раз ударила его ножом. Ранения оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте.

Предполагаемой злоумышленнице избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.