Сегодня 19:25 «Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале Гидролог Болгов: для временных дамб не предусмотрели нормативы безопасности 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Происшествия

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На Беломорско-Балтийском канале в Карелии прорвало временную дамбу. Погиб один человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести. Что известно на данный момент и по какой причине могла случиться авария — в материале 360.ru.

Прорыв дамбы на Беломорканале В 06:34 в понедельник, 29 июля, на Беломорканале в Республике Карелия размыло перемычку между 10-м и 11-м шлюзами. Ее установили на время ремонта основной дамбы. Работы начались примерно год назад, так как в 2022 году состояние гидротехнического сооружения признали предаварийным. Местные жители с самого начала не были уверены в прочности временной дамбы. Однако ремонт продолжался, а конструкцию так и не укрепили. Ровно за сутки до ЧП бригада строителей находилась на месте работ. Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что на пути сброса воды оказался СНТ «Балтийский». В результате самые близкие к плотине три дома буквально смыло водой. По информации местных жителей, временная дамба располагалась примерно в 400 метрах от жилых построек.

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Последствия прорыва временной дамбы в Карелии Уже известно как минимум о 10 пострадавших, в том числе детях, и одном погибшем. Семь человек спасли, им оказали первую помощь. Поиски еще троих продолжаются, остальных жителей эвакуировали. Как сообщил Парфенчиков, на месте работают 36 спецмашин и 109 спасателей. Вертолет и другие средства спасения перевели в режим повышенной готовности.

Был риск подтопления островной части Беломорска и нескольких населенных пунктов: Тугунды, Олимпия, Сосновца, Выгострова, Золотеца, 18-го шлюза, Шижни Старой, Водников, Сальнаволока. Из-за этого в Сегежском округе ввели режим ЧС. Но губернатор заверил, что опасность миновала.

Сегодня лично проехал по всем основным гидроузлам, по которым шла большая вода после прорыва временной дамбы. Вместе с гидротехниками искали оптимальные решения по регулированию сброса воды. В итоге удалось не допустить затопления населенных пунктов ниже по течению, в том числе Беломорска. На 25-й плотине сброс уже прекращен, также на 60 кубов сократили сброс на Выгостровской ГЭС. Подъем воды прекратился. Ожидаем, что в течение нескольких часов она пойдет на спад и уже не превысит критических отметок. Однако продолжаем контроль вместе с МЧС, ведем постоянный мониторинг. Артур Парфенчиков глава Республики Карелия

Прокуратура прибыла на место, специалисты проводят проверку. Эпидемиологи, инфекционисты и психологи также выехали на Беломорканал. Карельский СК, в свою очередь, начал доследственную проверку по статьям 293 и 216 («Халатность» и «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

По предварительным данным, в Республике Карелия произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ на плотине одного из шлюзов Беломоро-Балтийского канала. В результате произошедшего неконтролируемого сброса воды на близлежащие населенные пункты пострадали местные жители. Следственный комитет

Почему дамбы прорывает С начала года это не первый случай аварий на дамбах. Например, накануне из-за прорыва плотины в Челябинской области поток воды унес двухэтажный дом. В апреле в Оренбурге целый поселок смыло водой из-за прорыва дамбы. Она не выдержала обильного паводка в реке Урал. Город Орск сильно затопило, вода подобралась к самому Оренбургу. Население пришлось эвакуировать. «Можно читать целую лекцию на тему того, почему разрушаются дамбы — как временные, так и постоянные. В основном в этом виноваты изменившиеся условия нагрузки, например сильное половодье. Это может быть и строительный брак, и нарушение эксплуатации плотины», — рассказал 360.ru гидролог и специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Фото: Телеканал «360»

В Орске, по мнению эксперта, причиной стали строительный брак и нарушение эксплуатации, потому что за этим там никто не следил. Временную дамбу в Карелии могло прорвать, если поднялся уровень воды в реке. Кроме того, строительные работы могли выполнять ненадлежащим образом. Как правило, временную дамбу возводят с пониженным уровнем надежности относительно капитальных сооружений. То обстоятельство, что жилые дома оказались в 400 метрах от временной дамбы, удручает, однако это пробел в существующем законодательстве, подчеркнул Болгов. «Для капитальных дамб существует понятие „зона затопления“, из которой население выселяют или не разрешают строиться. Для временных дамб таких требований нет. Временное сооружение создает риск затопления, и население об этом не знало. На эту тему даже нет никаких нормативов», — подытожил гидролог.