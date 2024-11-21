Участнику драки в ТЦ Каменска-Уральского прострелили живот

Посетители ТЦ в Каменске-Уральском устроили стрельбу с поножовщиной

Стрельбой из травматического оружия и поножовщиной обернулся конфликт двух мужчин в торговом центре «Магнит» Каменска-Уральского. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах двое мужчин, один с ножом, другой — с травматическим пистолетом в руках, сошлись в рукопашной. Их пытался разнять сначала мужчина в военной одежде, а после подключился продавец из магазина.

Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что в холле торгового центра прогремели минимум пять выстрелов, один из которых пришелся в живот участнику конфликта.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу свердловского главка МВД уточнило, что ранения в ходе конфликта со стрельбой в торговом центра Каменска-Уральского получили два человека.

В минувшую среду, 20 ноября, житель Кирова получил выстрел ракетницей в лицо, вступив в конфликт с проходившими подростками. Сотрудники областного главка СК начали проверку всех обстоятельств происшествия.