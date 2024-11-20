Житель Кирова придрался к подросткам и получил выстрел в лицо. Конфликт попал на видео

Появилось видео стрельбы из ракетницы мужчине в лицо в Кирове

В Кирове двое подростков повздорили со случайным прохожим и выстрелили ему ракетницей в лицо. По версии следствия, мужчина сам спровоцировал их на конфликт. 360.ru показал записи камеры видеонаблюдения.

Перепалка произошла во дворе дома по улице Красина. Два брата, в том числе 17-летний студент техникума, шли в одну сторону, 18-летний мужчина — им навстречу. Когда они разминулись, последний подозвал подростков, спросил о чем-то, и те запустили ему в лицом ракетницу. Разлетелись искры, выстрел попал мужчине в глаз. Подростки сбежали. Спустя время подъехали патруль ДПС и скорая помощь.

Помощник руководителя СУ СК России по Кировской области Мария Меркулова сообщила 360.ru, что началась проверка. Обстоятельства нападения установит следствие.

«Причины конфликта устанавливаются, но предварительно 18-летний потерпевший спровоцировал конфликт», — сказала она.

По версии местных СМИ, мужчина придрался к внешнему виду подростков — широким штанам и окрашенным волосам. Один из них пустил в дело ракетницу, когда незнакомец спросил о наушниках и приблизился.

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