Уборщица избила беременную девушку в туалете кемеровского ТЦ

Сотрясение мозга получила беременная жительница Кемерова после нападения уборщицы в торговом центре «Финляндия». В беседе с 360.ru пострадавшая рассказала, что просто зашла в туалет во время уборки, но столкнулась сначала с хамством, а потом нападением со стороны сотрудницы.

Она пояснила, что действительно зашла в туалет во время уборки, но рассчитывала на понимание со стороны сотрудницы из-за своего положения. Но вместо этого столкнулась с неприкрытым хамством.

«Дословно „что вы здесь шаритесь все?. Я не обратила внимания, вышла, вымыла руки, а она мне закричала вслед: „чтобы я тебя здесь больше не видела“, — рассказала пострадавшая.

По словам девушки, когда она хлопнула дверью, уборщица вылетела за ней и начала избивать, таская за волосы.

«Я кричала, что беременна, но никто не реагировал. Ни одного охранника, никого», — добавила собеседница 360.ru.