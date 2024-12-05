Уборщица избила беременную девушку в туалете кемеровского ТЦ
Сотрясение мозга получила беременная жительница Кемерова после нападения уборщицы в торговом центре «Финляндия». В беседе с 360.ru пострадавшая рассказала, что просто зашла в туалет во время уборки, но столкнулась сначала с хамством, а потом нападением со стороны сотрудницы.
Она пояснила, что действительно зашла в туалет во время уборки, но рассчитывала на понимание со стороны сотрудницы из-за своего положения. Но вместо этого столкнулась с неприкрытым хамством.
«Дословно „что вы здесь шаритесь все?. Я не обратила внимания, вышла, вымыла руки, а она мне закричала вслед: „чтобы я тебя здесь больше не видела“, — рассказала пострадавшая.
По словам девушки, когда она хлопнула дверью, уборщица вылетела за ней и начала избивать, таская за волосы.
«Я кричала, что беременна, но никто не реагировал. Ни одного охранника, никого», — добавила собеседница 360.ru.
Помощь ей оказали сотрудники магазинов, а потом приехал ее муж, который забрал ее в больницу.
Охранников торгового центра пострадавшая не увидела, а вместо руководства площадки пришла кадровик, которая пообещала уволить сотрудницу. Другой реакции в торговом центре пострадавшей получить не удалось.
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