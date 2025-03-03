Уборщик из аэропорта Домодедово украл кошелек, забытый пассажиром

Сотрудники полиции задержали уборщика из аэропорта Домодедово за кражу кошелька с деньгами у прилетевшего домой жителя Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Мужчина рассказал, что забыл портмоне с рублями и долларами — в общей сложности около 270 тысяч рублей — в багажной тележке на парковке воздушной гавани. Вернувшись и не найдя его, пострадавший предположил, что кошелек кто-то украл.

На камеры наблюдения попал приезжий из одной из стран ближнего зарубежья, работавший в аэропорту уборщиком. Полицейские, начав расследование, увидели, как он забрал кошелек, положил в карман и скрылся.

Мужчину задержали, он признался в содеянном. Против него возбудили дело о краже в особо крупном размере и взяли под стражу. Деньги вернули владельцу.

Ранее у бывшего топ-менеджера «Ленэнерго» украли из припаркованного автомобиля сумку с 65 миллионами рублей. По подозрению в краже задержали его водителя.