Бывший менеджер «Ленэнерго» лишился сумки с 65 миллионами рублей

У бывшего топ-менеджера «Ленэнерго» Алексея Горячева украли сумку с 65 миллионами рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Вечером 27 февраля 46-летний предприниматель обратился в полицию и сообщил, что из его припаркованного автомобиля на паркинге элитного жилого комплекса «Смольный парк» пропала сумка с деньгами.

В краже Горячев заподозрил своего водителя, 47-летнего Сергея Ершова, у которого был второй комплект ключей от машины. Спустя некоторое время силовики задержали подозреваемого на трассе «Кола» он ехал в сторону Мурманска на машине отца. При себе у мужчины находилась сумка с 65 миллионами рублей.

Горячев — бывший заместитель главы «Ленэнерго». В декабре 2023 года его приговорили к 2,5 года колонии по статьям «Отмывание денежных средств» и «Мошенничество в особо крупном размере». Тогда общий ущерб составил около 300 миллионов рублей.

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