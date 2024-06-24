«Убийство детей — это красная линия». Немецкий журналист высказался об ударе ВСУ по Севастополю
Журналист Херстль: убийством детей ВСУ пересекли красную линию
Вооруженные силы Украины пересекли красную линию, обстреляв Севастополь американскими ракетами ATACMS. Об это заявил немецкий журналист Кристоф Херстль в интервью «Известиям».
«Я думаю, что Украина очень четко пересекает красную линию. Убийство детей на пляже — это красная линия», — указал Херстль.
Журналист добавил, что Украина пошла на уничтожение мирных жителей из-за того, что проигрывает на поле боя.
Херстль порекомендовал российской армии ликвидировать боеприпасы, которые отправляют Украине западные партнеры, не дожидаясь, когда ВСУ используют их против России.
В воскресенье, 23 июня, ВСУ попытались нанести удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Силы ПВО сбили четыре из них, но одна ракета упала на пряж в Учкуевке. В результате обстрела погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Пострадали более 150. Свыше 80 человек находятся в больницах, 13 из них — в тяжелом состоянии.