У жителя Таганского района Москвы нашли современную мину и гранату ВОВ

Гранату и снаряд от миномета нашли у арендатора в Таганском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, боеприпасы обнаружили в вещах жильца дома № 22с1 на Марксистской улице.

«Мина современного производства и граната ВОВ. Ждут кинологов», — уточнил источник.

Он не привел других подробностей.

Несколько дней назад владелица квартиры в Кунцеве нашла гранату после съезда арендатора. На место также вызвали кинологов и взрывотехников.

До этого патроны разных калибров обнаружили в подвале гостиницы «Спутник» в Санкт-Петербурге. Там же нашли пять гранатометов и более одного килограмма тротила.