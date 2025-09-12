Гранату обнаружили в квартире на западе Москвы

Источник 360.ru: хозяйка квартиры в Кунцеве нашла гранату после бывшего жильца

Хозяйка квартиры на западе Москвы обнаружила в апартаментах гранату после съезда арендатора. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в многоэтажном доме в районе Кунцево. Женщина сдавала жилье, а когда арендатор съехал, обнаружила в комнате гранату.

На место немедленно вызвали взрывотехников и кинологов.

Ранее в подвале гостиницы «Спутник» в Санкт-Петербурге нашли патроны разных калибров, пять гранатометов и больше килограмма тротила. Официальные комментарии от правоохранительных органов не поступали.

В Москве нередко находят предметы, похожие на боеприпасы. Жильцы Даниловского района при разборе старого гаража обнаружили боевую гранату с чекой.