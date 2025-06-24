Бесхозный арсенал нашли в Санкт-Петербурге

Mash: в подвале гостиницы «Спутник» в Петербурге нашли оружие и боеприпасы

Сотрудник гостиницы «Спутник» в Санкт-Петербурге нашел в подвале пять гранатометов, патроны разных калибров и больше килограмма тротила. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

На место вызвали наряд Росгвардии. Теперь специалистам предстоит выяснить, как в подвале оказался весь этот арсенал и кому он принадлежит.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее в окрестностях освобожденного города Селидово в ДНР при зачистке нашли оружейный склад, который украинские боевики заминировали при отступлении. Оттуда изъяли 22 автомата Калашникова, две снайперские винтовки, два ручных пулемета, три гранатомета, 60 гранат, 57 выстрелов для подствольного гранатомета, 3000 патронов и одну электроимпульсную мину. Все это передадут российским военным.