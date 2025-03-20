У школьника из Самары нашли гепатит А

Роспотребнадзор подтвердил один случай гепатита А в школе в Самаре

У одного из учеников школы номер 156 в Самаре подтвердили гепатит А. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Проверку начали после сообщений в соцсетях о массовой заболеваемости. В школе проводят мероприятия, чтобы остановить распространение.

Ранее эпидемиолог Ольга Ненастина рекомендовала привиться от гепатита А всем, кто отправляется весной в регионы с высоким риском заражения. Кроме того, она посоветовала носить закрытую одежду из плотной ткани, высокую обувь и заправлять брюки в носки.

В январе 49 жителей Камчатки, проходившие компьютерную томографию, заразились гепатитом B и C. Следственный комитет возбудил уголовное дело, должности лишился министр здравоохранения региона.