Врач Ненастина призвала путешественников сделать прививку от гепатита А

Весной жителям России, планирующим поездки в зоны с высоким риском заражения, необходимо подумать о вакцинации от гепатита А и клещевого энцефалита. Об этом News.ru сообщила эпидемиолог Ольга Ненастина из Видновской клинической больницы.

«Кроме стандартных прививок, рекомендуется вакцинация от клещевого энцефалита для тех, кто собирается в регионы, где распространены эти клещи. Для путешественников в восточные страны — прививка от гепатита А. Вакцинация против пневмококковой инфекции актуальна всегда», — отметила Ненастина.

Если прививки не сделаны, важно соблюдать меры предосторожности. Врач советует носить закрытую одежду из плотной светлой ткани, высокую обувь и заправлять брюки в носки. Также рекомендуется использовать репелленты, написал «ФедералПресс».

Путешественникам следует употреблять и полоскать рот только бутилированной водой, избегая природных источников и фонтанов. Это поможет предотвратить инфекции и отравления, так как природная вода может быть небезопасной.