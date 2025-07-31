Семья попала в больницу с гепатитом после ужина в ресторане

Несколько челябинцев заболели гепатитом А после ужина в сетевом ресторане

Несколько жителей Челябинска попали в инфекционное отделение больницы с гепатитом А вскоре после ужина в сетевом ресторане. Об этом 74.ru сообщила одна из пострадавших.

По словам женщины, в клинике она оказалась вместе с супругом, у которого появились аналогичные симптомы.

«Врач сказал: „Вспоминайте, где были и кушали?“ Мы были в „Мидийном месте“. А в палате выяснилось, что еще два человека ели там же и в то же время», — сказала собеседница издания.

Пострадавшая отметила, что они с мужем были в заведении около месяца назад, ели там мидии, пасту и салаты. Спустя несколько недель появились первые симптомы, а к концу июля кожный покров у супругов пожелтел.

По словам женщины, к проверке подключился Роспотребнадзор. По предварительной информации, ресторан приостановил работу, указав в соцсетях, что причиной этому стала реконструкция.

Ранее стало известно, что почти 30 детей отравились в лагере в Челябинской области. Следователи завели уголовное дело.