Семья погибла в Адлере из-за чачи с рынка

В Адлере после употребления чачи, купленной с рук на местном рынке, погибли три человека, еще одного госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По предварительным данным, трагедия произошла после покупки алкоголя на рынке «Баzар» на улице Урожайной. Среди погибших — мать, бабушка и брат местного жителя. Супруга брата также пила чачу, но выжила — женщину доставили в больницу.

По подозрению в продаже суррогатного алкоголя задержали двух человек. Возбуждено уголовное дело. В местных чатах сообщают, что отравившихся могло быть больше.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион сообщила, что употребление испорченного кваса может стать причиной пищевого отравления и других осложнений.