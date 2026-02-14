У самолета в аэропорту Антальи оторвалась часть шасси

В аэропорту Антальи у самолета турецкой авиакомпании SunExpress во время руления по взлетно-посадочной полосе оторвалась часть шасси. Никто не пострадал. Об этом сообщил перевозчик .

На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет готовился к вылету в Газиантеп на юго-востоке Турции.

«Во время взлета у самолета авиакомпании SunExpress в 14:25 по московскому времени оторвалась опора шасси, самолет сел на брюхо. Удалось избежать пожара, пассажиров эвакуировали и отвезли в терминал», — заявили в компании.

Проблема возникла из-за технической неисправности. Пассажиров эвакуировали, после чего специалисты начали техническое расследование. Самолет отбуксировали, чтобы заменить деталь.

Журналисты турецкого издания haberler уточнили, что после поломки появились повреждения в районе крыла, а самолет наклонился влево. По их словам, лайнер остановился после того, как реактивный двигатель задел взлетно-посадочную полосу.

«Господи, Ты защитил нас от большой катастрофы. Но я призываю всех ответственных обратить внимание на техническое обслуживание существующих самолетов», — прокомментировал происходящее один из пассажиров.

Несколькими часами ранее пассажирский самолет авиакомпании Arik Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Бенина из-за взрыва двигателя во время полета. Примерно в это же время в Казани самолет с пассажирами выехал за пределы полосы.