Двигатель Boeing 737 взорвался во время полета в Нигерии

Пассажирский самолет авиакомпании Arik Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Бенина из-за взрыва двигателя во время полета. Об этом сообщило издание Metro .

Boeing 737-700 следовал из Лагоса в Порт-Харкорт. На борту находились 80 человек. Вскоре после взлета у воздушного судна отказал левый двигатель

«В заявлении авиакомпании Arik Air говорится, что бортпроводники рейса W3 740 услышали громкий хлопок вскоре после взлета и выполнили экстренные процедуры», — уточнили журналисты.

Самолет долетел до Бенина на одном двигателе, обошлось без пострадавших. Представители авиакомпании извинились перед пассажирами.

