В Казани самолет с пассажирами выехал за пределы полосы

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Казани. Об этом сообщила пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры в телеграм-канале .

Самолет выполнял рейс Казань — Москва. На борту находились 158 пассажиров и экипаж. Никто не пострадал, само воздушное судно также не получило повреждений.

Людей высадили, до Москвы их позже доставили резервным бортом «Аэрофлота».

Прокуратура проведет проверку соблюдения требований безопасности полетов и прав пассажиров.

Ранее в Сети появились сообщения, что летевший из Санкт-Петербурга в Москву самолет совершил вынужденную экстренную посадку на Ленинградском шоссе в связи с отказом обоих двигателей. Однако все они оказались фейковыми.