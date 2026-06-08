В Архангельской области вынужденно приземлился частный вертолет

В Приморском районе Архангельской области около деревни Верхнее Рыболово произошла вынужденная посадка частного вертолета. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Предварительная причина вынужденной посадки — неисправность двигателя. В результате инцидента никто не пострадал», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Иркутск, вынужденно приземлился в аэропорту Сургута из-за конфликта на борту. Как отметили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, 37-летний пассажир бизнес-класса буйно себя вел — нецензурно выражался, оскорблял экипаж, игнорировал замечания и ударил человека по лицу. В итоге его доставили в отдел транспортной полиции.