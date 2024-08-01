У погибшей в Нижнем Тагиле, предположительно, остался маленький сын

У женщины, погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле, остался маленький сын. Об этом сообщил источник 360.ru. Других подробностей о семьей жертвы ЧП он не привел. Данные уточняются.

Обрушение произошло 1 августа. Предварительной причиной произошедшего назвали взрыв газа. По последней информации МЧС, один человек погиб, пострадали 12, из них шестеро — дети.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей распространил информацию, что перед взрывом в соседнем доме видели двоих мужчин, одетых в газовиков. Их прогнали из подъезда, однако один из них успел ударить по газовой трубе. Официального подтверждения этих данных пока нет.