Первая смерть от молнии в этом году произошла в Прикамье. Погибла доярка

Mash: доярка из Пермского края стала первой жертвой удара молнии в 2025 году

Доярка из Пермского края погибла в результате удара молнии. Ее смерть от электрического разряда в атмосфере стала первой в этом году, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, несчастный случай произошел в селе Крохалево Юсьвинского округа. Местная жительница, работавшая дояркой в СПК «Колхоз имени Дзержинского», попала под дождь, когда возвращалась домой после трудового дня. В этот момент начались гром и молнии.

Одна из них попала в 52-летнюю женщину. Жительница Прикамья умерла в 300 метрах от своего дома.

Обгоревшее тело погибшей работницы сельскохозяйственного предприятия обнаружил один из прохожих. Прибывшим на место ЧП полиции и скорой помощи оставалось только зафиксировать смерть женщины.

В прошлом году перуанский защитник Хосе Уго де ла Круc Меса скончался после удара молнии во время футбольного матча. Спортсмену было 39 лет.