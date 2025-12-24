У погибшего при взрыве в Москве сотрудника ДПС осталась 9-месячная дочь

У одного из погибших во время подрыва машины на улице Елецкой сотрудников полиции остались жена и девятимесячная дочь. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Лейтенант полиции <…> поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет, дома остались супруга и девятимесячная дочь», — заявили в пресс-службе.

Второму лейтенанту полиции, который тоже погиб при подрыве машины, было 24 года. Он заступил на службу в октябре 2023 года.

Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выразили искренние соболезнования семьям погибших полицейских. Сейчас причины случившегося расследуют, возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Происшествие случилось сегодня ночью. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.