Уголовное дело возбудили после взрыва на улице Елецкой в Москве

В Москве завели уголовное дело после происшествия с пострадавшими сотрудниками ДПС на улице Елецкой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

Следователи вместе с криминалистами осматривают место происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения. К работе подключились оперативные службы правоохранительных органов.

В ближайшее время по делу назначат ряд судебных экспертиз. Среди них будут медицинская и взрывотехническая проверки.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Информацию о возможных подозреваемых и деталях правонарушения пока не раскрывают.

Ранее очевидцы рассказали, что взрывное устройство в машину забросил неизвестный. После взрыва свидетели видели двоих убегающих людей.