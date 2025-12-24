Появились кадры с места ЧП на юге Москвы, где пострадали два сотрудника ДПС

Появилось видео с места ЧП на улице Елецкой в Москве, где пострадали два сотрудника ДПС. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительной информации, неизвестный бросил взрывное устройство в окно машины. Взрыв случился рядом со зданием полицейского участка, где были пострадавшие. Официальных данных о взрыве пока не было. Очевидцы отметили, что видели на месте двух людей, которые убегали.

После происшествия возбудили уголовное дело. Место ЧП оцепили. Как отметили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России, следователи и криминалисты изучили записи с камер видеонаблюдения.

По делу назначат необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая проверки. Правоохранители установят все обстоятельства происшествия. Данных о вероятных подозреваемых пока не раскрыли.