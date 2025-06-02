У погибшего после обрушения моста под Брянском машиниста осталось двое детей

Машинист, который погиб при обрушении моста под Брянском, был хорошим и безотказным человеком. Об этом рассказал его друг в беседе с 360.ru.

«Хороший был человек, веселый, никогда ни в чем не отказывал. Жалко очень терять таких людей, всегда любил свою работу и выполнял ее на все 100%. Многое можно про него рассказывать всего», — сказал он.

Собеседник 360.ru отметил, что познакомился с другом в 2015 году. В то время он только устроился машинистом. Работать на железной дороге стал ради жены. Пара воспитывала двоих детей, которые теперь остались без отца.

Ранее супруга машиниста рассказала журналистам, что перед смертью ее муж спас десятки жизней. Он в критический момент успел затормозить состав, что помогло избежать более масштабной катастрофы. Женщина призналась, что узнала о смерти мужа от СМИ. Сейчас с семьей погибшего работают психологи.

Обрушение моста случилось в ночь на минувшее воскресенье в Выгоничском районе Брянской области. Фрагменты конструкции рухнули на проходящий пассажирский состав. В результате происшествия погибли семеро человек, более 100 пострадали.