«Он затормозил вовремя и этим спас людей». Жена погибшего машиниста рассказала о последнем рейсе мужа

При обрушении моста под Брянском машинист поезда «Климов-Москва» погиб, но успел спасти десятки жизней. Об этом рассказала супруга мужчины Екатерина в беседе с сайтом kp.ru .

Как объяснили женщине коллеги ее мужа, 34-летний Павел, у которого был 13-летний стаж работы машинистом, в критический момент успел затормозить состав, что позволило избежать более масштабной катастрофы.

Паша всю свою жизнь работал машинистом. Это была его детская мечта. Он книжки читал на эту тему. Очень горел этой профессией.

В день происшествия Павел, как обычно, поцеловал перед уходом жену и двух дочерей, младшей из которых всего шесть лет.

По ее словам, дядя Павла был машинистом поезда и это привело мальчика в сферу железнодорожного транспорта. Она отметила, что муж всегда ответственно относился к работе и постоянно совершенствовал свои навыки.

Сказал — приеду, поедем отдыхать с детьми на природу. У него была примета. Он перед уходом целовал детей, целовал меня. Говорил — «пока, скоро буду».

Женщина рассказала, что узнала о смерти мужа из СМИ, а утром к ним в дом пришли представители компании и окончательно подтвердили, что он погиб.

«Они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас», — со слезами на глазах сказала супруга машиниста.

Семья погибшего сейчас получает психологическую помощь.

«Он свою работу просто обожал. И тут такое», — закончила рассказ Екатерина.

О гибели членов локомотивной бригады стало известно вскоре после аварии. Основной удар на себя принял именно локомотив, и несмотря на торможение, судя по фото с места происшествия, получил значительные повреждения.