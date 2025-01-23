У пассажира в аэропорту Шереметьево нашли гранату

Мужчина в аэропорту Шереметьево попытался пронести гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось сегодня утром. Во время досмотра у одного из пассажиров обнаружили предмет, похожий на гранату. На место вызвали полицейских.

«Предмет является корпусом боевой гранаты, без детонатора и иных частей», — заявил источник.

Пассажир, у которого нашли боеприпас, является участником специальной военной операции. Корпус гранаты у него забрали.

Ранее в Шереметьево пресекли попытку контрабанды. Таможенники нашли у гражданина Китая дорогие украшения и часы от люксовых брендов. Их общая стоимость составила 5,5 миллиона рублей.

Сам китаец отказался комментировать ситуацию. В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.