У пассажира в аэропорту Шереметьево нашли гранату
Мужчина в аэропорту Шереметьево попытался пронести гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.
Происшествие случилось сегодня утром. Во время досмотра у одного из пассажиров обнаружили предмет, похожий на гранату. На место вызвали полицейских.
«Предмет является корпусом боевой гранаты, без детонатора и иных частей», — заявил источник.
Пассажир, у которого нашли боеприпас, является участником специальной военной операции. Корпус гранаты у него забрали.
Ранее в Шереметьево пресекли попытку контрабанды. Таможенники нашли у гражданина Китая дорогие украшения и часы от люксовых брендов. Их общая стоимость составила 5,5 миллиона рублей.
Сам китаец отказался комментировать ситуацию. В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.